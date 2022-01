Un incendio è divampato nella Raffineria Eni di Gela e ha fatto scattare il Piano di emergenza generale. Le fiamme che si sono sviluppate negli impianti di distillazione dell'Isola 8, stando a quanto ricostruito finora, sarebbero partite dopo l'esplosione di un forno. Il boato è stato sentito in tutta l'area industriale.

Nelle operazioni di spegnimento sono state impegnate le squadre della rimessa anticendio. Al momento, non risultano feriti. Appena avvertita l'esplosione, anche gli operai che stavano lavorando nell'indotto hanno abbandonato la postazione per scappare e mettersi al riparo. Nel giro di un'ora le fiamme sono state spente. E adesso sono in corso accertamenti per risalire alle cause.