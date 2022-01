La corte d'Appello di Caltanissetta ha assolto, per non avere commesso il fatto, Nunzio Caruso, dirigente dell'Azienda foreste di Enna ora in pensione accusato di abuso d'ufficio. I legali di Caruso avevano, infatti, impugnato la sentenza di non luogo a procedere per prescrizione, che era stata pronunciata in primo grado, richiedendo l'assoluzione nel merito dal momento che l'attestato di servizio, rilasciato dall'assessorato regionale Territorio e Ambiente, confermava che Caruso aveva assunto l'incarico a Enna ben 9 mesi dopo i fatti contestati.