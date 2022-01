Da Maletto a Bronte, passando da Ragalna fino a San Teodoro e Cesarò , sui Nebrodi. Stamattina è stato un risveglio imbiancato per parte dei Comuni del Catenese al confine con la provincia di Messina . Con l'abbassarsi delle temperature, si sono colorate di bianco anche le città che non si trovano ad altezze importanti. Al momento la situazione non appare critica e i centimetri di neve non preoccupano i sindaci , ma si registrano gelate e neve sulla strada statale 284 che non permettono il normale scorrimento della circolazione. Da quanto si apprende, alcuni automobilisti hanno preferito fermarsi o procedere a velocità moderata per non incorrere ulteriori rischi.

«Ha nevicato nelle prime ore del mattino, adesso ha smesso - afferma il sindaco di Maletto Giuseppe De Luca a MeridioNews - Non ci sono particolari criticità, ma stasera manderemo comunque del personale per spargere del sale sulle nostre strade. Se dovesse riprendere a nevicare, attiveremo un'ordinanza e libereremo i punti interessati grazie ai nostri mezzi». A Cesarò e a San Teodoro la situazione sembra essere sotto controllo. Anche qui i sindaci monitoreranno la situazione per valutare se prendere provvedimenti.