«Non si può non tenere conto della peculiarità delle isole minori» . L'appello lanciato dai parlamentari nazionali del Movimento 5 stelle eletti in Sicilia riguarda l'obbligo di esibizione del gren pass rafforzato - ovvero la certificazione verde che è possibile ottenere soltanto con la vaccinazione o l'avvenuta guarigione dal Covid - per viaggiare sui mezzi di trasporto e collegamento. La misura entrerà in vigore da lunedì ed è stata introdotta con il decreto legge del 30 dicembre varato dal governo nazionale.

«Abbiamo lanciato un appello nei giorni scorsi, ma al momento nulla di concreto è stato fatto - si legge in una nota congiunta di deputati e senatori - Pare che il governo stia studiando il problema, ma il tempo scorre e la data del 10 gennaio è vicina. Non possiamo permettere che i cittadini perdano giornate di lavoro o scuola, o che si impedisca loro di accedere a visite mediche per l’impossibilità di raggiungere la terraferma. Una considerazione che vale soprattutto per gli abitanti delle isole minori di tutta Italia, ma anche per coloro che vivono in Sicilia e Sardegna».