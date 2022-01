Arrestato, in flagranza di reato, un 40enne messinese, noto alle forze dell’ordine, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I Carabinieri della Stazione di Messina Gazzi hanno notato l’uomo compiere insoliti movimenti a bordo di un motorino elettrico. Pertanto, i militari hanno deciso di procedere a un controllo dell'uomo, sottoponendolo a perquisizione personale e rinvenendo circa 200 grammi di cocaina e circa 100 grammi di crack, ripartiti in quattro involucri sottovuoto e pronti per essere suddivisi in dosi. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e inviata per le analisi di laboratorio al reparto delle investigazioni scientifiche messinese e il 40enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Adesso l'uomo, dopo la convalida dell'arresto, è finito ai domiciliari.