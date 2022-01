Tre milioni di euro. Questa la cifra stanziata dal governo Musumeci per interventi di manutenzione straordinaria nei complessi termali di Acireale e Sciacca. Il provvedimento, già annunciato nei mesi scorsi, punta a mettere un freno allo stato di deterioramento che da tempo interessa le due strutture. Sono anni che le terme entrano periodicamente nel dibattito politico per i risvolti economici che scaturirebbero da un loro rilancio, ma il cammino risulta molto in salita.