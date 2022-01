Due persone sono state arrestate dalla polizia a Ragusa con l'accusa di incendio doloso, violazione di domicilio, spaccio di sostanze stupefacenti e furti.

Per A.L. e M.F, 43 anni, il gip del tribunale ha disposto la misura cautelare in carcere. Le indagini hanno appurato come gli arrestati, a giugno scorso, siano stati al centro di una rivalità che ha portato uno a incendiare l'abitazione dell'altro. Il rogo è stato appiccato in un immobile del centro storico del capoluogo ibleo, in cui si trovava una bombola di Gpl.

I destinatari della misura cautelare sono stati portati nella casa circondariale di Agrigento.