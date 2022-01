Via i chili di troppo dopo Natale

Alzi la mano chi non si è concesso ben più tre sgarri al giorno durante le feste . So come vi sentite adesso. Forse felici ma anche un po’ appesantiti! Per non parlare dell’attività fisica che magari non praticate più da anni o che avete messo da parte in questo periodo e adesso non sapete da dove ripartire.

Vi riconoscete in questa descrizione? Bene, questo articolo è per voi e vi aiuterà a trovare la strada maestra.

Due suggerimenti super preziosi da applicare sin da subito:

1. Mangiate in modo equilibrato e non restringete eccessivamente le calorie.

Lo so che vi sentite appesantiti, ascoltate il vostro corpo e mangiate un po’ meno se ne avvertite la necessità. No alle scelte drastiche se non sapete come gestirle e se non sono prescritte da uno specialista. Non siete ingrassati per aver mangiato in modo eccessivo per tre o dieci giorni; l’eventuale aumento di peso è principalmente rappresentato da acqua e dal cibo stesso ancora da evacuare. No a digiuni e detox vari! Queste strategie avanzate possono essere applicate solo se prescritte da un professionista e se state già seguendo un protocollo di allenamento e alimentazione personalizzato, in cui queste azioni più rigide trovano logica sulla base di un percorso che tiene conto di quanto fatto prima e quanto verrà fatto dopo il digiuno o detox stesso.

___________________

Nota: l’aumento di peso a carico del grasso avviene se avete iniziato dai primi giorni di dicembre a mangiare in modo eccessivo o se proseguite senza sosta per tutto gennaio. E quindi che si fa? Se non avete una condizione di sovrappeso, riprendete le vostre abitudini alimentari precedenti e tra qualche settimana recupererete energie e forma fisica! Se invece eravate già in sovrappeso e alla ricerca di migliori abitudini alimentari, rivolgetevi a un esperto del settore e affidatevi a mani sapienti.

___________________

2. Muovetevi.

Se vi allenate con un personal trainer o praticate qualunque attività fisica, riprendetela oggi. Anche in questo caso il suggerimento è di non lasciarvi andare a inutili fanatismi. Non serve aumentare intensità e frequenza degli allenamenti, riprendete semplicemente la regolarità.

Non vi allenavate con regolarità? Abbigliamento e scarpe comode e uscite da casa per una passeggiata. Ma vi raccomando: non correte. La corsa è un’attività che può praticare chi già è allenato. Comunemente, un sedentario, peggio se in sovrappeso, dalla corsa ottiene solo un infortunio.

Bene quindi camminate, dopo due chilometri, prendete il vostro smartphone e digitate su Google: Personal Trainer [+ il nome della tua città]. Riposate cinque minuti su una panchina e date una prima occhiata ai profili dei professionisti della vostra città.

Riprendete la vostra camminata, rientrate a casa e dopo la doccia tornate sulle pagine web e contattate il professionista che ritenete più adatto alle vostre esigenze e programmate insieme un percorso personalizzato con primo appuntamento entro gennaio!

Comunemente i Personal Trainer offrono un primo incontro conoscitivo gratuito. Incontratene un paio, valutate la proposta più adatta alle vostre esigenze e l’empatia che si crea durante il primo dialogo.

E poi iniziate il vostro nuovo stile di vita e ricordate che l’unico elemento che vi condurrà al raggiungimento dei vostri obiettivi è la costanza.

Zero fanatismo, tanti risultati.