«In alcune Asp siciliane mancano i tamponi rapidi, al punto che ci sono Comuni nei quali si invitano i cittadini che presentano sintomi Covid a rimanere a casa». Il capogruppo Pd all'Ars Giuseppe Lupo ha presentato una interpellanza urgente rivolta all'assessore regionale alla Salute Ruggero Razza sulla scorta e rifornimento di test per il covid. «È incredibile che a due anni dall'inizio della pandemia - ha proseguito Lupo -, in Sicilia siamo ancora alle prese con scorte insufficienti di tamponi». Una circostanza, questa, che non fa ben sperare. «Nella condizione attuale - aggiunge Lupo - non possiamo chiedere a un cittadino con sintomi Covid di scegliere se restare a casa o trovare un tampone a pagamento, perché questo significa rinnegare il senso stesso di servizio sanitario pubblico».