L'oroscopo delle acconciature 2022

Il desiderio di festeggiare , in questo periodo , diventa voglia di serate più luminose, luccicanti . Una cena tra amici, un aperitivo particolare, occasioni carine in cui ognuna può esprimere se stessa in modo più ricercato e un po' diverso dal solito. Del resto, in inverno sono poche le occasioni in cui concedersi il proprio piccolo red carpet, e le feste natalizie sono tra queste. Per cui può fare piacere tirare fuori un abito da sera più particolare e aggiungere nei capelli quel dettaglio che fa la differenza . Niente cose troppo elaborate, però. A meno che non si tratti di un'occasione a tema o vintage che lo richieda. Piuttosto qualcosa di semplice, ma raffinato , da interpretare sempre con grande naturalezza. Anche con una acconciatura non impegnativa.

Quando una donna inizia a raccogliere i capelli, si riaggancia comunque a quella sua essenza che la identifica, la contraddistingue, sebbene per una volta possa interpretarla liberando quell’altra parte di sé che raramente ha occasione di mostrare. E che deve pur sempre restare agganciata a quel suo modo di essere. Infatti, se già vi devono assomigliare il taglio, il colore, lo styling, a maggior ragione devono farlo i capelli raccolti, con i quali la possibilità di errore è altissima.

Ecco perché sulla scia della collezione Astro, abbiamo giocato con l'oroscopo. Per invogliarvi sempre a farvi la stessa domanda: io che tipo sono? Certamente, il viso conta molto e quindi su un volto allungato eviteremo di raccogliere i capelli troppo alti, su uno più tondo eviteremo invece di dare più volume ai lati adottando un motivo slim. Ma non basta. Perché con quell'acconciatura stai vestendo non solo il tuo viso, ma anche il tuo essere, che viene fuori con quel piglio un po' più di carattere, ispirato magari dalle stelle e dall’oroscopo dei capelli. Che, naturalmente, offrono solo suggerimenti, con la consapevolezza che ciascuna di voi possa anche essere l'eccezione a come mediamente viene descritto il vostro segno zodiacale. Potrete quindi ricreare queste pettinature. Seguendo la vostra inclinazione astrale oppure, perché no, osando con quella che vi convince di più, anche se suggerita dal segno zodiacale opposto!

Ecco, quindi, le previsioni "stellari" di Compagnia della Bellezza per le vostre acconciature, in vista anche del passaggio al nuovo anno:

ARIETE

Ha una forte personalità che si rispecchia nei capelli, combattiva e impulsiva adorerà una coda alta da guerriera, con intrecci etno-chic.

TORO

Classe e femminilità, la donna Toro ama i volumi con onde morbide, e motivi vintage semi raccolti.

GEMELLI

Creativa e un po’ bohémien per lei uno chignon imperfetto, oppure messy-bun sbarazzini con accessori e mollette colorate.

LEONE

È uno spirito indomabile: capelli lunghi, vaporosi e luminosissimi, preferibilmente iper ondulati e ricci. Super coolness

CANCRO

Seduttiva e romantica al tempo stesso ma amante della tradizione: per lei capelli rassicuranti, lunghi con un tocco leggermente retrò, anni ’40.

VERGINE

Precisa e ordinata: sì a capelli lucidissimi, che lasciano la fronte pulita e scolpita. Volumi minimal e perfino wet.

BILANCIA

Elegante, raffinata e impeccabile: raccoglierà i capelli in armoniosi chignon sulla nuca, semplici o intrecciati, molto bon ton.

SCORPIONE

Affascinante e misteriosa, sa come catturare l’attenzione con acconciature ad effetto wet, nella parte superiore, con baby hair e ghirigori enigmatici sulla fronte e punte libere.

SAGITTARIO

Ama sperimentare, è uno spirito libero, vivace e creativo: porta i capelli di media lunghezza, liberi e naturali o casualmente raccolti con intrecci bassi, spontanei e asimmetrici.

CAPRICORNO

Elegante e un filino snob la donna capricorno ama emergere in società e punta in alto: per lei acconciature dal gusto vintage anni '60, con volumi che vanno verso il cielo.

ACQUARIO

Libera e anticonformista ma molto femminile: capelli non raccolti, con onde indisciplinate e piccoli intrecci decoro a impreziosirli.

PESCI

Romantica e sognatrice: anche i capelli sono "sentimentali" e poetici, raccolti in morbide trecce o intrecciati con stoffe e colorati foulard.