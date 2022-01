Nel corso di un controllo al mercato locale di Rosolini, i carabinieri hanno rinvenuto diversi scatoloni di indumenti contraffatti accatastati tra le bancarelle. Gli abiti non sono stati riconosciuti da nessuno degli ambulanti presenti nelle vicinanze.

La merce è stata sequestrata e posta a disposizione dell’Autorità giudiziaria aretusea, mentre le indagini sono tuttora in corso per accertarne la provenienza attraverso la visione dei filmati di video sorveglianza presenti in zona.