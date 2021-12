Il 2022 inizierà con il giallo . L'ingresso dell'isola nella zona che prevede le prime limitazioni legate alla situazione epidemologica dovrebbe scattare già da lunedì. Stessa sorte della Sicilia , anche per il Lombardia, Piemonte e Lazio. Da giorno 2, quindi, salirà a nove il numero delle regioni in zona gialla, stato in cui si trovano già Liguria, Marche, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Calabria e le province autonome di Trento e Bolzano.

Il 2022 inizierà con il giallo. L'ingresso dell'isola nella zona che prevede le prime limitazioni legate alla situazione epidemologica dovrebbe scattare già da lunedì. Stessa sorte della Sicilia, anche per il Lombardia, Piemonte e Lazio. Da giorno 2, quindi, salirà a nove il numero delle regioni in zona gialla, stato in cui si trovano già Liguria, Marche, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Calabria e le province autonome di Trento e Bolzano.

«Anche la Sicilia, come ho anticipato nei giorni scorsi, entra in fascia gialla - dichiara il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci -. Rispetto a un anno fa e nonostante la massa enorme di contagi, potrebbe apparire una minima restrizione. Ma io voglio fare ancora appello a tutti i siciliani: è tempo di rispettare le regole che conosciamo da due anni. I nostri cittadini hanno mostrato di essere responsabili, lo conferma l’aumento delle vaccinazioni in questi ultimi giorni. Attenzione, quindi, alla serata di oggi. Possiamo vivere la nostra socialità serenamente: basta farlo con accortezza».

Dall'ultimo monitoraggio settimanale era emerso il superamento delle soglie previste dal ministero per fissare l'attivazione delle restrizioni. Nello specifico in Sicilia i reparti ospedalieri ordinari sono occupati per oltre il 20 per cento, mentre le terapie intensive per l'11 per cento. L'incidenza settimanale dei contagi - tra il 24 e il 30 dicembre - è stata di 393 casi ogni centomila abitanti.

Cosa è possibile fare in zona gialla.