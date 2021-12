Il 2022 comincia con un intervento massivo di manutenzione straordinaria dedicato all’illuminazione degli svincoli della Siracusa-Gela , in particolare nel tratto compreso tra Cassibile e Rosolini . A partire da lunedì 3 gennaio, per 12 giorni, i tecnici di Autostrade Siciliane saranno impegnati nel ripristino di tutti gli impianti elettrici e installeranno 300 lampade a led di nuova generazione per illuminare gli svincoli di Cassibile , Avola e Noto . In occasione dei lavori per alcune ore gli svincoli rimarranno chiusi tra le 9 e le 18 e la viabilità subirà delle variazioni.

Svincolo di Avola: lunedì 3 gennaio rimarrà chiusa la rampa di uscita autostradale per i veicoli provenienti dalla direzione Siracusa-Gela; martedì 4 gennaio rimarrà chiusa la rampa di uscita autostradale per i veicoli provenienti dalla direzione Gela-Siracusa; mercoledì 5 gennaio rimarrà chiusa la rampa di ingresso in autostrada per i veicoli diretti verso Siracusa; venerdì 7 gennaio rimarrà chiusa la rampa di ingresso in autostrada per i veicoli diretti verso Gela.

Svincolo di Cassibile: mercoledì 12 gennaio rimarrà chiusa la rampa di uscita autostradale per i veicoli provenienti dalla direzione Siracusa-Gela; giovedì 13 gennaio rimarrà chiusa la rampa di ingresso in autostrada per i veicoli diretti verso Siracusa; venerdì 14 gennaio rimarrà chiusa la rampa di ingresso in autostrada per i veicoli diretti verso Gela; lunedì 17 gennaio rimarrà chiusa la rampa di uscita autostradale per i veicoli provenienti dalla direzione Gela-Siracusa.

Svincolo di Noto: martedì 18 gennaio rimarrà chiusa la rampa di uscita autostradale per i veicoli provenienti dalla direzione Siracusa-Gela; mercoledì 19 gennaio rimarrà chiusa la rampa di uscita autostradale per i veicoli provenienti dalla direzione Gela-Siracusa; giovedì 20 gennaio rimarrà chiusa la rampa di ingresso in autostrada per i veicoli diretti verso Gela.