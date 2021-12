Il personale militare dipendente della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Porto Empedocle ha portato a termine un’importante attività di verifica lungo l’intera filiera di cattura/allevamento eded assicurare la qualità, la provenienza e la freschezza del prodotto ittico che troverà posto sulle nostre tavole durante le festività natalizie.

Nell'operazione denominata Atlantide che ha riguardato tutto il 2021, le ispezioni sono state 344, mentre le sanzioni 149 (per un ammontare complessivo di 212.456mila euro), oltre 32 tonnellate di prodotto ittico sequestrato 30 attrezzi da pesca. In considerazione all’approssimarsi della chiusura dell’anno, il Comandante della Capitaneria di Porto di Porto Empedocle, capitano di Fregata Fabio Serafino, ha colto l’occasione per fare un bilancio dell’attività svolta dai militari della Guardia costiera nel corso dell’intero 2021; un anno molto intenso durante il quale sono state soccorse 41 persone e 5 unità navali.

Nell’ambito dell’attività di polizia amministrativa e giudiziaria di competenza, è stato, altresì, posto in risalto l’impegno profuso a tutela dell’ambiente che ha portato alla redazione di 8 informative di reato, relative alla realizzazione di depositi incontrollati di rifiuti, gestione non conforme dei rifiuti derivanti dai processi produttivi dell’olio di oliva ed irregolare gestione di impianti di depurazione. Alcuni dei procedimenti avviati a seguito degli illeciti penali rilevati hanno avuto come immediata conseguenza il sequestro delle aree utilizzate per la gestione/smaltimento dei rifiuti ed il sequestro degli automezzi privati e dei locali asserviti a tali attività illecite.