Ladri di tombini in trasferta. I carabinieri hanno arrestato due catanesi (D.M. classe 1993 e S.R. classe 1998), già pregiudicati per reati simili, dopo averli sorpresi mentre portavano via venti tombini di ghisa nella strada dell'area aereoportuale di Comiso e tre porte di ferro con i telai da alcuni immobili disabitati.