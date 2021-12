Iniziato ad Augusta lo sbarco dei 5 58 migranti salvati dalla nave Geo Barents di Medici senza frontiere nel Mediterraneo. Dopo i giorni trascorsi in mare, in attesa che dal governo italiano arrivasse l'ok all'approdo, le centinaia di naufraghi fuggiti dalla Libia hanno avuto la conferma della concessione del porto sicuro.

Iniziato ad Augusta lo sbarco dei 558 migranti salvati dalla nave Geo Barents di Medici senza frontiere nel Mediterraneo. Dopo i giorni trascorsi in mare, in attesa che dal governo italiano arrivasse l'ok all'approdo, le centinaia di naufraghi fuggiti dalla Libia hanno avuto la conferma della concessione del porto sicuro.

Le operazioni sono iniziate intorno alle 8. Il protocollo prevede l'effettuazione dei tamponi anti-Covid. Tre persone sono state trasferite in ospedale per accertamenti sullo stato di salute. Di pari passo gli agenti dell'ufficio Immigazione della questura hanno avviato le procedure di identificazione. I migranti successivamente saranno trasferiti sulla nave quarantena. A bordo ci sono più di cento minori non accompagnati che troveranno accoglienza in una struttura a Caltanissetta.