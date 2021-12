Stavano pulendo un' autocisterna che strasportava gasolio quando sono rimasti storditi dai vapori del carburante . Coinvolti nell'incidente sul lavoro due operai in un'area annessa a un distributore Tamoil sulla strada provinciale Vittoria-Acate . Sul posto, intorno alle 8.30, sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Vittoria che, con l'utilizzo di maschere specifiche, hanno tirato fuori i due operai. Entrambi sono stati trasportati in ambulanza nel locale ospedale , dove sono arrivati in codice rosso.

All'arrivo al pronto soccorso avrebbero presentato segni di intossicazione dovuti ai gas inalati e segni neurologici alterati con disorientamento e vertigini. Anche le mucose sarebbero risultate irritate così come gli occhi. I due si troverebbero in ossigeno terapia con controllo della saturazione che al momento del ricovero presentavano livello bassi. Le loro condizioni, tuttavia, non sarebbero preoccupanti.