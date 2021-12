Oltre 23 morti ogni 100mila abitanti. È il tasso di mortalità tra i non vaccinati registrato in Sicilia tra il 29 ottobre e il 28 novembre. Il dato arriva dal comitato tecnico-scientifico che collabora con la Regione Siciliana. Spostando lo sguardo ai decessi tra i vaccinati, nello stesso periodo, il dato scende a 1,6 tra chi ha ricevuto la terza dose e 3,1 per coloro che hanno avuto due somministrazioni . Le differenze si riflettono anche sul tasso dei ricoveri: tra i non vaccinati è di 118,1 ogni 100mila abitanti , mentre tra la popolazione vaccinata oscilla tra il 9,4 e il 20,5 . Guardando soltanto alle terapie intensive , si passa tra i 16,5 ogni 100mila abitanti tra i vaccinati mentre il rischio per chi ha ricevuto le dosi scende tra lo 0,8 e l'1,4 ogni 100mila .

Oltre 23 morti ogni 100mila abitanti. È il tasso di mortalità tra i non vaccinati registrato in Sicilia tra il 29 ottobre e il 28 novembre. Il dato arriva dal comitato tecnico-scientifico che collabora con la Regione Siciliana. Spostando lo sguardo ai decessi tra i vaccinati, nello stesso periodo, il dato scende a 1,6 tra chi ha ricevuto la terza dose e 3,1 per coloro che hanno avuto due somministrazioni. Le differenze si riflettono anche sul tasso dei ricoveri: tra i non vaccinati è di 118,1 ogni 100mila abitanti, mentre tra la popolazione vaccinata oscilla tra il 9,4 e il 20,5. Guardando soltanto alle terapie intensive, si passa tra i 16,5 ogni 100mila abitanti tra i vaccinati mentre il rischio per chi ha ricevuto le dosi scende tra lo 0,8 e l'1,4 ogni 100mila.

Il quadro epidemiologico in Sicilia vede avvicinarsi la soglia critica di 250 contagi ogni 100mila abitanti. I focolai, nella settimana tra il 20 e il 26 dicembre, sono saliti a 3649; mentre i nuovi casi non associati a catene di trasmissione già note è salito da 3151 a 5477. Un dato, quest'ultimo, che ha riportato l'attenzione sulla necessità di rafforzare la capacità di tracciamento.

«Alla luce di queste premesse una più elevata copertura vaccinale, in tutte le fasce di età - si legge in una nota - il completamento dei cicli di vaccinazione e il ricorso alla terza dose che consente il mantenimento di una elevata risposta immunitaria, rappresentano strumenti necessari a contenere l’impatto dell’epidemia anche sostenuta da varianti emergenti. In funzione di tali dati l’assessorato regionale alla Salute ha ritenuto necessario accelerare i tempi per raggiungere tutte le persone ancora non vaccinate e per incrementare la somministrazione della terza dose da effettuarsi nei tempi raccomandati dalle disposizioni di legge in vigore (dal 10 gennaio dopo 4 mesi dall’ultima somministrazione)».