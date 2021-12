Sono concentrate nell'ambiente della droga le indagini sull'omicidio di Salvatore Martino. Il 37enne è stato trovato morto ieri pomeriggio nelle campagne di contrada Pegno a Erice, nel Trapanese. L'ipotesi più accreditata è che l'uomo sia deceduto dopo essere stato picchiato selvaggiamente.

La vittima, che aveva precedenti per spaccio, viveva in un container in condizioni di indigenza. I carabinieri, in queste ore, stanno analizzando il cellulare della vittima per cercare di ricostruire gli ultimi contatti avuti. Stando a quanto emerso finora, Martino sarebbe stato massacrato di botte.

A trovare il cadavere dentro il container è stato il padre della vittima. L'uomo, preoccupato perché il figlio non rispondeva al telefono, è andato a verificare sul posto e ha trovato il corpo senza vita. Dai primi accertamenti medico-legali, il delitto sarebbe stato compiuto tra le 5 e le 11 di ieri mattina.