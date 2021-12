Liquido infiammabile cosparso davanti alla sede della compagnia dei carabinieri di Noto a cui poi qualcuno ha dato fuoco nella serata di ieri. L'incendio è stato spento dagli stessi militari in modo tempestivo e non ha provocato danni. L’evento e l’autore sono stati ripresi dal sistema di videosorveglianza della caserma e sono in corso indagini per identificarlo.