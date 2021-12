Nelle prime ore della mattina della vigilia di Natale i carabinieri di Augusta hanno arrestato in flagranza un ladro 48enne pregiudicato del luogo. I militari hanno ricevuto una segnalazione di una strana presenza all’interno di un noto negozio di abbigliamento del centro storico megarese e prontamente sono intervenuti sul posto dove l’uomo aveva appena trafugato i contanti custoditi all’interno del registratore di cassa e stava fuggendo a bordo di una moto Ape.

I militari hanno però immediatamente bloccato l’uomo, già conosciuto poiché affidato in prova ai servizi sociali e in quel momento fuori casa nonostante l’obbligo di permanervi nelle ore notturne, che condotto in caserma è stato dichiarato in arresto per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. All’udienza di convalida sono stati disposti gli arresti domiciliari.