Tempo di bilanci per l'attività dei carabinieri del Centro anticrimine natura di Palermo. Negli ultimi quattro mesi sono state 23 le persone denunciate per avere messo in vendita esemplari appartenenti a specie animali protette. Le operazioni sono state condotte nelle province di Palermo, Agrigento, Catania, Caltanissetta e Trapani.