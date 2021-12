« Non sappiamo chi e perché l'abbia fatto . Adesso ci auguriamo che il bambinello che hanno rubato venga restituito». A parlare a MeridioNews è uno dei frati della comunità francescana di Sant'Antonino . Oggi, nel presepe esterno alla chiesa di Corso Tukory , a mancare era il bambinello del presepe allestito dagli scout. Nella natività della chiesa francescana della chiesa palermitana, Maria e Giuseppe sono riprodotti con figure cartonate, mentre il bambinello è una statuetta , che la notte di Natale - come tradizione vuole - è stata messa nella culla. Stamattina, però, quando il parroco, Fra Gaetano Morreale, e gli altri frati hanno aperto la chiesa, hanno subito notato che il bambinello mancava. «Probabilmente avranno cercato di agganciare il bambinello con qualche oggetto , considerando che il presepe è protetto da alcune inferiate», chiosano dalla parrocchia.

«Non sappiamo chi e perché l'abbia fatto. Adesso ci auguriamo che il bambinello che hanno rubato venga restituito». A parlare a MeridioNews è uno dei frati della comunità francescana di Sant'Antonino. Oggi, nel presepe esterno alla chiesa di Corso Tukory, a mancare era il bambinello del presepe allestito dagli scout. Nella natività della chiesa francescana della chiesa palermitana, Maria e Giuseppe sono riprodotti con figure cartonate, mentre il bambinello è una statuetta, che la notte di Natale - come tradizione vuole - è stata messa nella culla. Stamattina, però, quando il parroco, Fra Gaetano Morreale, e gli altri frati hanno aperto la chiesa, hanno subito notato che il bambinello mancava. «Probabilmente avranno cercato di agganciare il bambinello con qualche oggetto, considerando che il presepe è protetto da alcune inferiate», chiosano dalla parrocchia.

Il parroco Morreale ha comunicato il furto sulla pagina Facebook della parrocchia con un post in cui si è rifatto al detto «da Natale a Santo Stefano - ha commentato - proprio tanta è durata la permanenza della statuetta di Gesù bambino che la notte di Natale abbiamo posto nella grotta della Natività allestita davanti la chiesa dai nostri scout. A qualcuno sarà servita la statua di Gesù Bambino e ha pensato bene di prenderla anziché chiederla ai frati. Speriamo che in qualsiasi casa entri porti salute e pace, luce e salvezza». Nel punto in cui è avvenuto il furto sembrerebbe che non ci siano telecamere.

Lo stesso episodio è stato registrato anche ad Acireale. Nella città barocca in provincia di Catania, la mangiatoia sarebbe rimasta vuota per due giorni, dopo che il Gesù bambino è stato rubato. «Me lo ha comunicato il parroco della cattedrale - afferma l'assessore al Turismo Fabio Mangiagli a questo giornale - Adesso ne abbiamo comprato un nuovo. Lo consideriamo un gesto di sfregio nei confronti della comunità, della città: qualcosa di vergognoso. Certo, non parliamo del valore materiale ma quello che ci lascia sgomenti è il gesto». Ad Acireale la natività è nella centralissima piazza Duomo, accanto alla cattedrale. «Nella piazza ci sono le telecamere - conclude Mangiagli - le visioneremo».