Un 62enne di Castelvetrano - A.C. sono le sue iniziali - è in prognosi riservata dopo una caduta di circa quattro metri da un parapetto in via Tagliata nella cittadina in provincia di Trapani. L'uomo sarebbe stato spinto da una giovane - A.C. di 23 anni - dopo una lite e avrebbe perso l'equilibrio. La vittima sarebbe uscita di casa attirata dalle urla della ragazza che stava discutendo con il fidanzato vicino all'auto del 62enne.