Dimezzare i canoni del demanio marittimo. Questo l'obiettivo del governo Musumeci che oggi ha ottenuto dall'Ars la votazione di articolo del ddl sulle variazioni di bilancio. L'Aula ha dato l'ok all'ampliamento della copertura finanziaria con un incremento di risorse per oltre cinque milioni di euro. La somma verrà utilizzata per dimezzare i canoni pagati dai concessionari che hanno i lidi lungo le zone costiere. «Si tratta di una norma di straordinaria rilevanza sotto il profilo finanziario e sociale, perché dà un aiuto concreto ad un comparto produttivo in piena crisi a causa della perdurante pandemia», ha dichiarato l'assessore regionale al Territorio Toto Cordaro.

Dall'Ars ok anche all'ampliamento della platea dei Comuni che riceveranno il contributo per la redazione dei Pug, i piani urbanistici generali che sostituiscono i vecchia piani regolartori. L'impegno finanziario in questo caso consentirà di assegnare i fondi non più a 12 ma a 33. I restanti 38 riceveranno le somme con la prossima legge di stabilità regionale.