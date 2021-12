Alcuni giovani liceali della provincia di Siracusa hanno pensato di organizzare, in un locale della periferia Nord del capoluogo aretuseo, con la collaborazione del presidente di un circolo privato, una serata danzante senza le necessarie autorizzazioni previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Nelle serata di ieri, a interrompere i festeggiamenti sono arrivati gli uomini della Divisione amministrativa e sociale della questura di Siracusa. Gli agenti accertavano che era in corso una serata di intrattenimento non riservata esclsuivamente ai soci dell’associazione .

Alcuni giovani liceali della provincia di Siracusa hanno pensato di organizzare, in un locale della periferia Nord del capoluogo aretuseo, con la collaborazione del presidente di un circolo privato, una serata danzante senza le necessarie autorizzazioni previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Nelle serata di ieri, a interrompere i festeggiamenti sono arrivati gli uomini della Divisione amministrativa e sociale della questura di Siracusa. Gli agenti accertavano che era in corso una serata di intrattenimento non riservata esclsuivamente ai soci dell’associazione.

Questo ha portato gli agenti a denunciare il presidente del circolo privato per aver abusivamente aperto un locale di intrattenimento e pubblico spettacolo. Quest'ultimo, abusando dell’associazione culturale di cui è presidente, ha avviato un’attività imprenditoriale che costituisce un'illecita concorrenza nei confronti degli altri operatori del settore e rappresenta un pericolo per l’incolumità pubblica, considerato che le condizioni di sicurezza dei locali non risultano essere state preventivamente verificate dagli organismi tecnici indicati dalla legge per lo svolgimento di tale attività.

Gli organizzatori sono stati multati con una sanzione amministrativa pecuniaria. Il presidente dell’associazione è stato sanzionato anche per la violazione della normativa anticovid, per avere consentito l’ingresso all’interno del locale di un numero eccessivo di persone determinando così un assembramento. Per tale ragione oltre alla contestazione già esposta è stata applicata anche la misura accessoria della chiusura del circolo per due giorni.