Il Seltz alcolico

Cosa si fa quando si mangia troppo o ci si vuole dissetare?

Qui in Sicilia si va al chiosco e si beve un seltz. Esiste però "fortunatamente" una versione alcolica e soprattutto da sorseggiare in totale comfort di questa bevanda e a proporcela è il nostro Bartender Giovanni Torre.

Chissà che quest'anno a tavola per queste feste non riusciate a stupire amici e parenti preparandola e proponendola come alternativa deluxe all'appuntamento al chiosco!

Ecco a voi un drink ispirato alla tradizione siciliana, che riprendere la classica bevanda Seltz al limone in versione low ABV (poco alcolica) e divertente.

Creato su misura per questo gin dalle note decise, in quanto contiene solo 4 botaniche, e tagliato con una piccola percentuale di acqua di mare sul finale, che lo rende un pizzico sapido e molto particolare.

Ingredienti:

• Seltz fizz

• Aquamaris Gin

• Miele

• Acido citrico

• Soda Aria di mare