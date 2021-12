Una tonnellata di fuochi d'artificio illegalmente detenuti trovati nella zona di viale Santa Panagia dagli investigatori della squadra mobile di Siracusa che hanno posto agli arresti domiciliari padre e figlio, 66 anni il primo - già noto alle forze dell'ordine - e 41 anni l'altro. Entrambi sono stati arrestati per avere detenuto materiale esplosivo illegale, per non averlo denunciato e anche per ricettazione.