I carabinieri di Taormina hanno arrestato, in flagranza di reato, un uomo della provincia di Messina, per tentato incendio. Durante un servizio di perlustrazione, i militari lungo la Strada provinciale 12 in direzione del centro abitato di Limina all’altezza di Durbi, hanno notato un principio d’incendio sul ciglio della strada che a causa del forte vento avrebbe rischiato di coinvolgere anche una cabina dell’energia elettrica a circa dieci metri di distanza. Durante le operazioni di spegnimento, a pochi metri dall’incendio, i militari hanno notato un uomo con un atteggiamento nervoso. Insospettiti, lo hanno perquisito, e trovato un accendino perfettamente funzionante, probabilmente utilizzato per appiccare il fuoco. L’uomo ha confermato l'addebito ed è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di procedimento direttissimo. Il giudice ha convalidato l'arresto e disposto la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.