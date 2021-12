I carabinieri della compagnia di Milazzo hanno arrestato, in flagranza di reato, un uomo e una donna della provincia di Messina, per estorsione. Nei giorni scorsi i militari dell’arma, hanno ricevuto la denuncia da parte della vittima che, si è recata alla stazione dei carabinieri di San Filippo del Mela per chiedere aiuto. La vittima ha raccontato di essere stata minacciata su Instagram e che, se non avesse consegnato del denaro contante, avrebbe subìto la divulgazione di video che la ritraevano in atti sessuali.