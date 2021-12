Tre scosse di terremoto nella tarda serata di ieri in Sicilia. L'epicentro del sisma più intenso, alle 22.24, con magnitudo 3.5, è stato individuato a pochi chilometri da Troina, in provincia di Enna, nel nord-est della Sicilia. Il sisma, come spiegano dall'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, ha avuto origine a 31 chilometri di profondità.