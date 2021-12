Un 50enne, un 34enne e una 19enne sono stati denunciati a Priolo Gargallo dalla polizia. Sono accusati, a vario titolo, di avere rubato lo zaino e la carta di credito. Entrambi si trovavano all'interno di un'autovettura.

La carta di credito è stata utilizzata per effettuare alcuni pagamenti in un supermercato. Gli investigatori, grazie alle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza, sono riusciti a individuare i responsabili. Per loro è scattata la denuncia a piede libero.