I Carabinieri hanno arrestato due giovani di Augusta per furto aggravato commesso ai danni di alcuni istituti scolastici megaresi. Nelle ultime settimane, infatti, si erano registrati diversi episodi da parte di ignoti che, maggiormente di notte, si sono introducevano nelle strutture, danneggiando alcuni elementi e forzando i distributori di bevande per rubare le monete contenute all'interno . I furti hanno riguardato anche un ufficio del Comune. Dopo i ripetuti furti, i dirigenti scolastici con la collaborazione dei militari hanno installato delle telecamere di videosorveglianza.

I Carabinieri hanno arrestato due giovani di Augusta per furto aggravato commesso ai danni di alcuni istituti scolastici megaresi. Nelle ultime settimane, infatti, si erano registrati diversi episodi da parte di ignoti che, maggiormente di notte, si sono introducevano nelle strutture, danneggiando alcuni elementi e forzando i distributori di bevande per rubare le monete contenute all'interno. I furti hanno riguardato anche un ufficio del Comune. Dopo i ripetuti furti, i dirigenti scolastici con la collaborazione dei militari hanno installato delle telecamere di videosorveglianza.

I dispositivi sono risultati utili a individuare i ladri. L'ultimo colpo dei due si è verificato ieri sera ai danni dell'istituto comprensivo Orso Mario Corbino, nella Contrada Monte Tauro. Nel frattempo che i due erano in azione, i militari hanno circondato la scuola e li hanno bloccati. I ladri, una volta visti i carabinieri, hanno gettato la refurtiva e il piede di porco utilizzato per portare a termine gli scassi. I due ladri, di cui uno minorenne, sono stati arrestati: il maggiorenne è stato posto ai domiciliari, mentre il minorenne è stato trasferito al centro di accoglienza di Catania, in attesa delle decisioni delle Autorità giudiziaria.