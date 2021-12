«Nei laboratori regionali del Centro di controllo qualità e rischio chimico di Palermo è stato sequenziato, anche in Sicilia, il primo caso di variante Omicron. Non è una sorpresa e a questo era predisposto il nostro sistema di sorveglianza epidemiologica». A dare l'annuncio dell'arrivo sull'Isola della variante individuata per la prima volta in Botswana e in Sud Africa, è stato il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci. «Si tratta di un uomo con doppia vaccinazione e, anche per questa ragione, solo con lievi sintomi e al momento in isolamento domiciliare - ha spiegato Musumeci - ma la macchina della prevenzione ha provveduto a effettuare il tracciamento tempestivamente».