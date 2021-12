Tre idee regalo (originali e sostenibili) per questo Natale

Il Natale si avvicina e con la festa più luminosa dell’anno sta per arrivare anche il momento di scegliere i regali per le persone a cui vogliamo bene.

Trovare il regalo di Natale giusto è un’arte. C'è chi comincia a cercare il regalo perfetto a novembre, c'è chi invece si riduce all’ultimo minuto. Questo articolo è una guida, breve e concisa, per chiunque abbia voglia di acquistare dei regali natalizi originali e unici, senza spendere un patrimonio, né scadere nella banalità della crema per il corpo all’odore di incenso comprata nel reparto cosmetici del supermercato.

Che siate dei patiti degli addobbi colorati e dello spirito del Natale, oppure il Grinch, sicuramente avrete qualcuno di importante a cui fare un regalo per dirgli che gli volete bene oppure, più semplicemente, un collega di lavoro che si aspetta che gli siate riconoscenti per quella volta che, nel 2016, vi offrì il caffè quando non avevate monetine in tasca.

Non perdetevi per ore e ore tra gli scaffali dei centri commerciali o su qualche sito online di dubbia legalità: la prima idea regalo unica e originale si trova, quasi sicuramente, nella bottega di un artigiano. L’odore del cuoio, la dolcezza dei capi cuciti a mano, quel dettaglio unico e irripetibile, che non si può replicare, ricamato con pazienza: niente è all’altezza dell’handmade in fatto di amore e passione. Le cose realizzate a mano sono più belle, innanzi tutto, perché sono realizzate a mano! Tutto ciò che richiede impegno, tempo e dedizione ha un valore aggiunto.

A ciò si sommi che, solitamente, le cose artigianali sono create su misura, apposta per voi o, in questo caso, per il destinatario del vostro dono natalizio! Immaginate la gioia di ricevere un regalo che è stato pensato e creato appositamente per noi e non per una serie non meglio specificata di persone che, probabilmente, non si incontreranno mai. Inoltre, così facendo, supporterete le arti e i mestieri degli artigiani, promuovendo un tipo di shopping più consapevole e, quindi, più sostenibile. La seconda idea, in linea con la prima, è di optare per un’opera artistica. Anche l’artigiano è, in un senso più lato, un artista, ma se la persona a cui dovete fare il regalo di Natale è un eccentrico appassionato di design o di pittura, oppure uno studente di Storia dell’Arte o di Fotografia, quale migliore occasione per commissionare un quadro a Babbo Natale o per chiedergli di portare sulla slitta una scultura in argilla o una fotografia d’autore? Meglio ancora se a realizzare le opere artistiche sono gli artisti locali!

L’arte e la cultura della nostra città meritano il nostro supporto. Infine, la terza idea regalo unica e irripetibile è un capo o un accessorio vintage. Acquistare second hand non solo è una soluzione sostenibile e alla moda, ma è anche un’ottima idea per risparmiare, pur acquistando vestiti e borse di ottima qualità. E, se siete fortunati, con un po’ di pazienza e fiuto per gli affari, potreste persino imbattervi in una lussuosissima borsa firmata! Il vostro portafoglio vi ringrazierà (e pure il destinatario del regalo).

Potrebbe essere una splendida idea anche per sensibilizzare allo shopping ecosostenibile chi non è abituato a farlo. Tutte queste idee originali possono diventare una comoda realtà al Temporary Pop by Pop Up Market Sicily, che si terrà da giorno 8 dicembre 2021 a giorno 24 dicembre 2021, presso la Joyà Academy in via Scuto Costarelli a Catania. Durante tutto questo periodo, non sarà soltanto possibile trascorrere del tempo felice tra eventi, buon cibo e musica allegra, ma si potranno anche acquistare pezzi unici handmade, opere d’arte o capi vintage introvabili.

Lasciatevi ispirare dall’originalità e dall’etica dello shopping sostenibile e consapevole. Sarete ripagati dalla gioia di chi riceverà un dono unico e speciale, come nessun altro.