Rete ferroviaria italiana (gruppo Fs italiane) ha completato i lavori di ammodernamento delle stazioni di Tusa e Santo Stefano di Camastra, sulla linea ferroviaria Messina-Palermo. Gli interventi hanno interessato il fabbricato viaggiatori, le banchine (adesso alte 55 centimetri per consentire un migliore accesso ai treni), le pensiline, i sottopassi e i relativi ambiti di accesso (rampe, scale e ascensori).

Effettuati anche l'upgrading dei sistemi di informazione al pubblico e la sistemazione delle aree esterne. «L'investimento complessivo per le opere realizzate è di circa 2,5 milioni di euro. Con la riqualificazione di Tusa e Santo Stefano di Camastra - che segue quella delle stazioni di Pollina e Caronia realizzata lo scorso mese di agosto - proseguono gli interventi previsti dal contratto istituzionale di sviluppo per la realizzazione della direttrice ferroviaria Messina-Catania-Palermo sottoscritto tra il ministro per la Coesione territoriale, il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, la Regione Siciliana, Ferrovie dello Stato italiane e Rete ferroviaria italiana» dice Fs.