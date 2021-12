Un giovane di 31 anni, Salvatore Buremi , è rimasto vittima dell'incidente che si è verificato venerdì sera a Lentini in via Etnea , di fronte al bar Europa. Il giovane, originario di Lentini ma residente a Carlentini, era a bordo di uno scooter Sh 200 quando si è scontrato frontalmente con una Fiat 500 L .

L’impatto è stato violento e, stando a quanto ricostruito finora, il 31enne sarebbe rimasto incastrato sotto l’auto che nel momento dell'incidente era in fase di manovra. Trasportato d'urgenza all'ospedale di Lentini in gravi condizioni, è morto poco dopo per le gravi ferite riportate. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Lentini e Carlentini per gli accertamenti del caso. I militari stanno anche raccogliendo diverse testimonianze per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.