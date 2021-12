Un 47enne e un 25enne sono stati arrestati questa mattina a Siracusa per detenzione di sostanze stupefacenti. La zona battuta dalla polizia è quella di via Algeri . Nel primo caso l'arrestato è un pluripregiudicato, attualmente sottoposto ai domiciliari.

Un 47enne e un 25enne sono stati arrestati questa mattina a Siracusa per detenzione di sostanze stupefacenti. La zona battuta dalla polizia è quella di via Algeri. Nel primo caso l'arrestato è un pluripregiudicato, attualmente sottoposto ai domiciliari.

Nel corso della perquisizione gli sono stati trovati oltre 18 grammi di cocaina, più di 83 di marijuana, quasi 60 di hashish e una somma di denaro in contanti di 730 euro. Sequestrati anche bilancini di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e una cartuccia calibro 9 corto. Nel terrazzo dell'abitazione gli agenti hanno rinvenuto anche una pistola semiautomatica con caricatore e cinque cartucce e un revolver calibro 38 e 19 cartucce dello stesso calibro.

In un altro stabile di via Algeri è stato arrestato il 25enne. Il giovane, anche lui sottoposto ai domiciliari, è stato trovato in possesso di 230 grammi di marijuana. La droga era all'interno della sua abitazione. Al termine delle formalità di rito, il 25enne è stato ricollocato ai domiciliari mentre il 47enne è stato rinchiuso in carcere.