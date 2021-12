Mio Panettone, eccellenza della tradizione

Per la festa dell’Immacolata arriva il Mio Panettone, artigianalità gourmet dello chef Pietro D’Agostino, presente quest’anno alla parade alla Rinascente di Catania, Palermo, Milano e Roma. Questa la novità per il Natale 2021 dello chef stellato del ristorante La Capinera di Taormina, che ha stretto una collaborazione con la storica catena La Rinascente, insieme ad altri 8 chef d’Italia. Un panettone tipico, che rispetta la ricetta tradizionale, ma con delle note che lo caratterizzano per la sua sicilianità, come le scorze di arancia, limone e mandarino, o l’uvetta imbevuta di passito di Pantelleria.