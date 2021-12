E come Emolumento... di Natale

Nel bel mezzo del montaggio di eco-abeti da salotto, il cui assemblaggio è in grado di far girare per bene le palle (di Natale) dei più sfavillanti colori di quest’inverno che oscilla tra una bufera tropicale e una gelata altoatesina, è opportuno soffermarsi su una riflessione cinico-giuridica che non vuole farsi attendere in questo appuntamento dicembrino. A tal scopo, la parola che si intende evidenziare, approfondire e opportunamente propinare è: emolumento.

Vengo e mi spiego. A chi non piace riempire la shopping bag dopo tre ore di fila dal neofita Primark? Chi non ama ordinare ceste ricolme di luculliani salami, spumanti e cotechini per far felice il proprio datore di lavoro o impressionare il futuro suocero? Chi non subisce il fascino dei maglioncini con le renne e i festoni rosso fluo che profumano violentemente di Colin Firth nel Diario di Bridget Jones?

Se ciascun lettore riscontra positivamente i quesiti di cui sopra, rivendicando con orgoglio la propria appartenenza a una o tutte le categorie dell’elenco, per questi e molti altri momenti di magico Natale all’insegna del consumo sfrenato e innamorato, non v’è chi non veda come ad ogni azione di tal guisa corrisponda un bacio sotto il vischio e un portafogli dilapidato. Infatti, se non vantiamo una carriera da cantautori come Mariah Carey o non abbiamo la fortuna stagionale di Michael Bublè - fratelli e sorelle - per scongiurare il tracollo economico-finanziario che neanche il ’29 a Wall Street, dobbiamo riscuotere qualunque emolumento ci sia spettato, ci spetti e ci spetterà, probabilmente da qui al prossimo abbonamento al lido della Playa.

Emolumento - /emolu'mento/ - sostantivo maschile che deriva dal latino emolumentum, rappresentava per gli antichi il compenso per la macinatura del grano. Adesso, possiamo semplicemente identificarlo come la somma corrisposta a fronte di una prestazione di lavoro, il corrispettivo, il provento, la remunerazione, insomma: i soddi.

Lasciamo cinicamente in soffitta i pensieri rigidamente buonisti che inneggiano al dimesso decoro e identificano la gioia delle feste nella stalla con il bue e l’asinello. Senza emolumento non si canta messa e qualunque cassiere vi troverete davanti, quando non sarete in grado di corrispondere il totale per i vostri potenziali regalini non potrà che intonarvi «tu scendi dalle stelle» prima, e «mi dispiace devi andare, il tuo posto è là (fuori dalla porta e lontano dai Pooh)» poi. Il suggerimento, pertanto, è quello di cogliere due piccioni con una fava e sfruttare al meglio le potenzialità di questo magico periodo dell’anno per sovvertire gli ordinari meccanismi di funzionamento distorto della società in favore della sacrosanta, lavorata e meritata riscossione degli emolumenti spettanti, che farà felici tutti i componenti della piramide alimentare del mercato, dall’Agenzia delle entrate al nonno in fila alla posta per prelevare dal libretto.

E quindi tu, avvocato che attendi la liquidazione del gratuito patrocinio di una causa vinta tre anni fa, incalza frattanto il cliente a cui hai preparato quaranta diffide e stampa fattura. E tu dipendente amministrativo dell’azienda vattelappesca, conteggia al centesimo i minuti di straordinario lavorati dal primo giorno di assunzione e fai saltare il banco dei vertici. E infine tu, proprio tu nonno, che per anni sei stato aggirato dai nipoti e convinto che per un pacco di patatine servisse sganciare 10 euro, e che hai ben cinque nipoti, manda a quel paese la discendenza e conserva quel gruzzoletto per una bella acqua di colonia che ammalierà interi corridoi della Rdi turno.

No money, no party guys! Cheers and Merry Christmas.