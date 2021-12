Torna al teatro Massimo di Palermo Sherbeth, il festival del gelato internazionale. Saranno circa cinquanta i maestri gelatieri, provenienti dall'Italia e dall'estero, a darsi battaglia all'ultima spatola per conquistare il trofeo Procopio Cutò per il miglior gusto. Si comincerà il 13 dicembre con una giornata dedicata ad alcune materie prime: melograno, pistacchio di Bronte Dop, miele, ricotta di bufala, fragola dei monti Sicani, nocciola dei Nebrodi, limone, birra artigianale, cioccolato di Modica Igp. Nel pomeriggio si terrà un incontro formativo riservato ai maestri gelatieri su marketing, economia e nutrizione. «Sherbeth è una straordinaria storia d'amore per il gelato artigianale nata tredici anni fa in Sicilia», spiega Davide Alamia, ideatore dell'evento.