Stretta sui controlli a Vittoria dopo la recrudescenza della criminalità. Dal 30 novembre, in esecuzione di quanto stabilito in sede di Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto di Ragusa Giuseppe Ranieri e a seguito di una riunione tecnica di coordinamento con i vertici delle forze dell'ordine, sono scattati i servizi interforze di controllo straordinario del territorio finalizzati a prevenire e reprimere azioni delittuose e, più in generale, a tutela dell'ordine e della sicurezza Pubblica. Il servizio, predisposto con ordinanza della questura di Ragusa e coordinato dal dirigente del commissariato di polizia di Vittoria, vede la partecipazione di numerose unità della polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale a con il supporto di equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Sicilia Orientale di Catania, appositamente richiesti e già in servizio da alcuni giorni nel comune ipparino.