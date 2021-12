Un 39enne pregiudicato e un 19enne incensurato sono stati arrestati dalla polizia su disposizione del tribunale di Ragusa per avere aggredito e picchiato una donna . La violenza è avvenuta il 9 novembre, una volante della polizia è intervenuta in una abitazione dove poco prima la vittima era stata aggredita mentre dormiva. Portata in ospedale, i medici le hanno diagnosticato lesioni guaribili in trenta giorni.

Le indagini hanno consentito agli investigatori di individuare in F.L. e K.M. i due presunti responsabili. Non sono ancora chiare le motivazioni della violenza. I due devono rispondere di lesioni aggravate e violazione di domicilio. Per entrambi il gip ha disposto i domiciliari.