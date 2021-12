Il consiglio comunale di Partanna , nel Trapanese, ha approvato all'unanimità la mozione Stop sexting and revenge porn che si rifà alla campagna di sensibilizzazione lanciata dall'organizzazione Mete onlus con il patrocinio dell'assessorato regionale Istruzione e formazione professionale e della presidenza dell'Ars. « Una campagna socio-educativa - si legge nella nota diffusa dal comune di Partanna - che punta a promuovere la diffusione di un apposito manifesto all'interno degli istituti scolastici secondari di primo e secondo grado della regione siciliana in seguito a una nota divulgativa dell'assessore Roberto Lagalla , per generare consapevolezza sul tema tra i più giovani ».

La proposta del Consiglio partannese è quella di interessare dell'argomento tutte le scuole del territorio, le associazioni locali e soprattutto quelle che hanno per protagoniste le donne, per condividere il messaggio contro il revenge porn che consiste nella divulgazione non consensuale di materiale, immagini o video, di contenuto sessualmente esplicito che danneggia fisicamente e psicologicamente la persona rappresentata.

La mozione è stata proposta alla giunta municipale e al sindaco Nicolò Catania per essere inoltrata al Parlamento, alla commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, e su ogni forma di violenza di genere, alla commissione regionale Salute, servizi sociali e sanitari, per esortare alla elaborazione e approvazione di provvedimenti normativi che tutelino donne e uomini vittime di revenge porn.