Battute, Una pezza di Lundini e poi Era meglio il libro. Due programmi televisivi e un libro. Dalla scorsa estate, per Valerio Lundini , noto comico romano, è arrivato anche il teatro. Il mansplaining spiegato a mia figlia è il titolo dello spettacolo che andrà in scena il 9 e il 10 dicembre a Palermo e a Catania. «Un titolo molto cacthi», ironizza l'artista pungolato nel corso del programma radiofonico Tuttapposto di Radio Fantastica. «Insomma, acchiappa - afferma Lundini -, ma è un titolo che non ha nulla a che vedere con lo spettacolo, serviva per le locandine e abbiamo dato questo». Tra sorrisi e freddure per il comico romano è stato un anno pieno di soddisfazioni al punto da assurgere «a uomo migliore dell'anno», è la battuta di Antonella Insabella su radio Fantastica.

Battute, Una pezza di Lundini e poi Era meglio il libro. Due programmi televisivi e un libro. Dalla scorsa estate, per Valerio Lundini, noto comico romano, è arrivato anche il teatro. Il mansplaining spiegato a mia figlia è il titolo dello spettacolo che andrà in scena il 9 e il 10 dicembre a Palermo e a Catania. «Un titolo molto cacthi», ironizza l'artista pungolato nel corso del programma radiofonico Tuttapposto di Radio Fantastica. «Insomma, acchiappa - afferma Lundini -, ma è un titolo che non ha nulla a che vedere con lo spettacolo, serviva per le locandine e abbiamo dato questo». Tra sorrisi e freddure per il comico romano è stato un anno pieno di soddisfazioni al punto da assurgere «a uomo migliore dell'anno», è la battuta di Antonella Insabella su radio Fantastica.

«Mi dispiace di averlo scoperto adesso quando manca solo un mese alla fine dell'anno - prosegue Lundini -, se ne fossi stato consapevole prima, ne avrei approfittato per qualche sconto», sottolinea l'artista tra il serio e il faceto. «Sono molto felice perché non ero mai venuto in Sicilia - spiega Lundini -, perché non mi andava di prendere gli aeroplani». Per questo Lundini, dopo avere completato il tour la scorsa estate, ha programmato nuove tappe in Sardegna e in Sicilia. In quella che sarà la prima performance dell'artista sull'Isola. «Nello spettacolo - racconta l'artista - può succedere di tutto, diciamo che mi interfaccio con altre versioni di me stesso, insomma lo raccomanderei».

Non solo libri, tv e teatro. Anche il mondo musicale sembra essere fatto per l'artista. A dimostrarlo sarebbe l'hit dell'estate La droga no. «Quello è un pezzo dance scemo che sembra bello solo perché è estivo - dice Lundini - in modo che possa piacere a chi si droga e pensa sia una canzone ironica, ma anche a chi non si droga». Un modo come un altro, per Lundini, per riempire tre minuti del programma in onda su Raidue, Una pezza di Lundini, che si è avvicinato a 50 puntate. «Se ne dovessimo fare altre, ho paura di non avere più idee - ammette -, ma in quel caso comincerei a fare hit estive», pensa chi ha debuttato a Sanremo con Fulminacci nell'interpretazione di Io penso Positivo di Jovanotti. «Mi raccomando, statemi bene», conclude Lundini.