Collane, bracciali, ciondoli, orecchini e altri gioielli di oro, per un valore complessivo di 10mila euro, sono stati sequestrati in tre compro-oro di Trapani da parte dei finanzieri del comando provinciale.

Dopo avere accertato che i tre commercianti operavano senza la necessaria iscrizione al registro tenuto e gestito dall'organismo degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, le fiamme gialle hanno denunciato alla procura tre persone per esercizio abusivo dell'attività di compravendita o di permuta di oggetti usati in oro o altri metalli preziosi.

Oltre a 302 grammi di oggetti e monili in oro, la guardia di finanza ha sequestrato anche della documentazione che proverebbe le operazioni di compro-oro con la clientela.