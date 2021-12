Uno dei requisiti per ottenere il reddito di cittadinanza è la residenza. Chi fa domanda per ottenere il beneficio economico deve essere residente da almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo. Incrociando questi dati la guardia di finanza di Messina ha scoperto che sono 110 i cittadini stranieri che percepivano il reddito di cittadinanza pur non avendone diritto. È così scattato il sequestro preventivo di circa 817mila euro.