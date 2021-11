I carabinieri di Melilli e di Augusta hanno arrestato un pregiudicato di Priolo Gargallo dopo un intervento in un noto pub del centro nella cittadina del Siracusano. Domenica sera ai militari è arrivata la segnalazione di due giovani che, dopo avere discusso animatamente, erano passati alle mani.

Dall'analisi dei sistemi di videosorveglianza della zona, i carabinieri hanno verificato che tra i due soggetti c'era stata una lite con schiaffi e spintoni e che uno dei due, dopo essere caduto a terra, aveva estratto una pistola e sparato un colpo in aria. Riconosciuto l’autore, i militari sono andati nella sua abitazione dove hanno trovato, nascosta sul tetto di un casolare adibito a magazzino, una pistola a salve - modello 92 calibro 9 - simile a quella in dotazione alle forze dell’ordine. All’interno dell’arma, modificata e in grado di esplodere munizioni, c'era un caricatore con un colpo.

L’uomo è stato arrestato per detenzione illegale di una pistola a salve modificata e per avere esploso un colpo, con l’aggravante di avere commesso il fatto in un luogo in cui erano presenti molte persone e sulla pubblica via. L’arrestato, che già era sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia, è stato portato nella casa circondariale Cavadonna di Siracusa.