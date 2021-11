È stato arrestato con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e introduzione clandestina in luogo militare. Al momento si sconoscono le motivazioni che hanno spinto un 23enne di Partinico, con precedenti di polizia, a introdursi in questo modo nella caserma di Favara. Si tratta di un ragazzo che era stato collocato in una comunità di Favara.