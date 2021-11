Alcamo, chiusa la statale 113 per un cedimento Interruzioni per chi viaggia in entrambe le direzioni

Il cedimento del piano viabile ha causato la chiusura della statale 113 Settentrionale Sicula all'altezza di Alcamo . La misura è stata presa da Anas e riguarda il tratto compreso tra i chilometri 333,900 e 335,000, in entrambe le direzioni.

Deviazioni per chi procede in direzione di Calatafimi lungo la statale 119 o la A29 a Castellamare del Golfo, mentre in direzione di Palermo uscita obbligatoria a Castellamare del Golfo lungo la strada provinciale o la statale 119.